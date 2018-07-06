Россия намерена защищать свои интересы на фоне торговых споров США и КНР

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, торговые споры Вашингтона и Пекина наверняка будут иметь последствия для некоторых секторов мировой экономики. Россия в таком случае намерена принимать меры, которые необходимы для защиты ее интересов. Более того, соответствующие меры предусмотрены правилами и нормами ВТО.

Песков подчеркнул, что все страны внимательно следят за мерами США, которые носят исключительно протекционистский характер. Без внимания не остаются и ответные действия, которые предпринимают различные партнеры страны по торгово-экономической деятельности, в частности Китай.

В пятницу стало известно, что китайские власти ввели ввозную пошлину в 25 процентов на импорт товаров из Америки объемом в 34 миллиарда долларов в качестве контрмеры.