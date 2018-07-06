Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

Жительнице Казахстана, 15-летней Наташе Долженковой необходимо российское гражданство, поскольку врачи в стране не могут подобрать лекарство от ее болезни.

У подростка довольно редкий диагноз — «ювенильный идиопатический артрит в системном варианте». Из-за болезни суставов появляется сыпь, лихорадка и опухают конечности. В Казахстане болезнь вылечить не могут, в России же врачи лечат от этого диагноза бесплатно.

Родители ребенка-инвалида пытаются оформить гражданство Наташе, но пока безуспешно. У семьи много родственников в России, а мать подростка планировала переезд в Калининградскую область по программе переселения, закрытую в прошлом году.

Болезнь прогрессирует. В апреле Наташа попала в реанимацию. Из-за ухудшения состояния дочки мать не имеет времени обратиться в миграционную службу на общих основаниях. Поэтому семья ждала, когда программа переселения возобновится. Сейчас программа работает, но из-за ухудшившегося здоровья ребенка семья вынужденно переехала ближе к медучреждениям Москвы.

Тогда Наташе прописали «Энбрел», который привел к отеку. Далее ей назначили «Тофацитиниб», но он только ухудшил положение дел, поскольку лекарство не проверялось на детях.

Сейчас ребенку необходимо лекарство «Канакинумаб». Стоит курс четыре миллиона рублей. Таких денег у семьи Долженковых нет. Матери пришлось обратиться в благотворительные фонды. Заявку приняли на рассмотрение. Некто совсем недавно оплатил медикаменты на полгода. Курс лечения прерывать нельзя.

В России от этой болезни лечат совершенно бесплатно. Поэтому семья пытается получить гражданство в РФ по упрощенной схеме. Медицинскую помощь Наташа получит, если семье удастся получить хотя бы вид на жительство. Соответствующее заявление родители отправили 7 июня этого года. Комиссия рассмотрит прошение с 15 по 20 июля, пишет RT.

В случае отказа вид на жительство можно оформить только спустя год. Либо девочку может удочерить отчим, тогда процедура займет примерно три месяца. Однако сам процесс удочерения продлится несколько месяцев и потребует присутствия Наташи на заседании в суде.

Сейчас семья снимает квартиру в Коломне. Отчим работает в ООО «МеталЛитМаш», а мать следит за ребенком.