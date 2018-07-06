Путин следит за реакцией россиян на пенсионную реформу — Кремль

Владимир Владимирович «не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств», подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин знает реакцию россиян на пенсионную реформу. Президент РФ получает не только отчеты ведомств, но и данные из других каналов, поэтому Путин обладает именно объективной информацией, а не субъективной.

«Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и предлагаемые параметры», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что тему пенсионной реформы прорабатывают по диагонали «правительство — законодательные органы». Администрация президента не занимается экспертной проработкой этого вопроса.