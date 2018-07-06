Путин следит за реакцией россиян на пенсионную реформу — Кремль
Владимир Владимирович «не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств», подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин знает реакцию россиян на пенсионную реформу. Президент РФ получает не только отчеты ведомств, но и данные из других каналов, поэтому Путин обладает именно объективной информацией, а не субъективной.
«Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и предлагаемые параметры», — сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что тему пенсионной реформы прорабатывают по диагонали «правительство — законодательные органы». Администрация президента не занимается экспертной проработкой этого вопроса.
Изменение пенсионного возраста будет постепенным, с достаточно длительным переходным периодом: с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин https://t.co/MsVxSTNYKB pic.twitter.com/l80CkkqgbX— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) June 14, 2018