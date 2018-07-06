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13:38   6 Июля 2018
Россия

Президент РФ 6 июля проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ 6 июля проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 6 июля после участия в Международном конгрессе по кибербезопасности проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Кремль вскоре сообщит представителям СМИ о темах, которые затрагивались на пятничном совещании.

Помимо этого, по словам пресс-секретаря главы российского государства, на вторую половину дня у Путина также намечен ряд рабочих встреч.

Как стало известно ранее, конгресс, который организовал Сбербанк при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России, проходит в четверг и пятницу в Центре международной торговли в столице РФ. В нем принимают участие руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, а также эксперты и представители различных профильных ведомств.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #совбез #политика #весь мир
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