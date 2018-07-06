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13:18   6 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Причиной инцидента на Ровенском полигоне стал взрыв мины в стволе миномета, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Как говорится в сообщении, рано утром в пятницу (около 5.30) на полигоне в ходе выполнения военными огневой задачи по ликвидации условного противника с помощью минометной батареи произошел взрыв мины в канале ствола. Это привело к гибели трех военных, еще девять человек получили различные ранения.

Пресс-служба уточнила, что следствие проводит досудебное расследование по статье о нарушении правил обращения с оружием, представляющим опасность для окружающих.

Сообщалось, что на место ЧП прибыла группа прокуроров во главе с военным прокурором Ровенского гарнизона.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #происшествия #взрыв #чп #военные #полигон #миномет
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