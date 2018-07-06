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13:12   6 Июля 2018
Россия

Сокольническую линию метро в Москве продлят на станцию

Сокольническую линию метро в Москве продлят на станцию

Об этом рассказал первый замруководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.

Предварительно новую станцию называли «Новомосковская».

По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, до конца  2018 года в Москве построят еще 17 станций метро. В частности, строители должны закончить работы на красной ветке. Там между «Саларьево» и «Столбово» откроют четыре станции.

Кроме того, четыре станции откроют на Кожуховской линии между «Косино» и «Некрасовкой». Также пассажиры смогут воспользоваться станцией «Беломорской».

Ранее сообщалось, что метро могут провести к аэропорту Внуково.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #метро #общество #москвасейчас
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