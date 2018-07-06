Заседание комиссии по иранскому атому началось в Вене

Совещание стало первым после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Встреча министров организована по инициативе Ирана. В заседании участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, представитель Евросоюза Федерика Могерини, а также министры иностранных дел Китая, Великобритании, Ирана, Франции и Германии.

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВПД. Таким образом, возобновились санкции против Тегерана. Остальные участники договора, в том числе и Москва, подтвердили приверженность его выполнению.