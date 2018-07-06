Новость о прощенном Хорватии долге накануне матча оказалась фейком

В сети набирает популярность информация о том, что якобы на кануне матча ЧМ-2018 Россия-Хорватия, Россия простила Хорватии некий крупный долг.

В действительности речь идет о крупном продуктовом ритейлере Agrokor, чьи активы в счет долгов решено поделить между кредиторами, среди которых наряду с 3069 другими кредиторами ВТБ и Сбербанк. Таким образом, эти российские компании получат долю в компании в счет долга. Ни о каком прощении долгов в процессе урегулирования речи не идет. Более того, инцидент носит исключительно коммерческий характер и никаким образом не имеет отношения к политике. Следовательно, говорить о сделке от лица государств было бы некорректно.

Изначально о сделке между компаниями сообщило издание «Ведомости».