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Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей
13:05   6 Июля 2018
Россия

Путин сделал кадровую перестановку в региональных МВД, СК и ФСИН

Путин сделал кадровую перестановку в региональных МВД, СК и ФСИН

Российский лидер Владимир Путин назначил 12 руководителей региональных МВД, СК, ФСИН и освободил от должности двух сотрудников министерства внутренних дел, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, уволили начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ Соленову и главу ГУ МВД России по Воронежской области Сысоева.

Генерал-майора полиции Давыдова назначили начальником пермского ГУ МВД РФ. Генерал-майор внутренней службы Даххаев стал главой ростовской Федеральной службы исполнения наказаний. Начальником ярославского УМВД РФ назначили Липилина, а камчатского — Киселева. Также президент РФ Путин присвоил Липилину специальное звание генерал-майора полиции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #ск #мвд #общество #фсин
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