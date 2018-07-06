Медведев освободил от должности замглавы Минэнерго Молодцова

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев распорядился снять с поста заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова.

Документ от 5 июля обнародован на портале правовой информации. Уточняется, что Молодцов освобождается с должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее в четверг в министерстве энергетики подтвердили информацию о том, что Молодцов покинет ведомство.

Молодцов прокомментировал свой уход ТАСС, сказав, что у него большие планы на будущее. Он подчеркнул, что одним из своих достижений на посту заместителя министра считает закон о газификации. Бывший замминистра надеется, что документ принесет пользу отрасли.

Ранее Молодцов в данном ведомстве занимался вопросами нефтегазовой отрасли. Позже большая часть его обязанностей перешла к заместителю министра Павлу Сорокину.