Путин попросил легенд футбола дать прогноз, кто победит в ЧМ

Когда пресса уйдет, вы как эксперты мирового класса расскажите, кто, как вы считаете, возьмет Кубок мира в этом году, пошутил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу российский лидер встретился с легендами футбола: мексиканцем Хорхе Кампосом Наваррете, уругвайцем Диего Форланом Корасо, голландцем Марко ван Бастеном, датчанином Петером Шмейхелем, немцем Лотаром Маттеусом, англичанами Александрой Вириной Скотт и Рио Гевином Фердинандом, а также хорватом Звонимиром Бобаном. Кроме того, на встрече присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, помощник президент РФ Игорь Левитин и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

Путин в ходе общения признался, что не является специалистом в футболе, но очень любит эту игру. Он считает, что чемпионат мира в этом году удалось хорошо подготовить. Мундиаль проходит на высокой ноте.

Президент также надеется, что проведение турнира даст импульс развитию этого спорта в России. Что ЧМ поможет молодежи совершенствоваться физически и духовно.

Чемпионат мира в этом году проходит в РФ с 14 июня по 15 июля. Российская сборная впервые вышла в четвертьфинал турнира. В субботу, 7 июля, ей предстоит встретиться с хорватской командой. Игра пройдет в Сочи в 21:00 по московскому времени.