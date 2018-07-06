Инфантино: Россию нельзя назвать нефутбольной страной

Россия во время мундиаля доказала, что ее нельзя назвать нефутбольной страной.

Такое мнение выразил глава FIFA Джанни Инфантино, пишет ТАСС.

Ранее «нефутбольной страной» Россию назвал бывший тренер сборной Леонид Слуцкий. Нынешний наставник голландского клуба «Витесс» имел в виду практически никакую заинтересованность россиян в футболе, а также плохую заполняемость трибун во время матчей чемпионата России.

Инфантино не согласился с этими словами, сказав, что, судя по тому, как идет чемпионат мира, Россия стала одной из крупнейших футбольных стран в мире.

Говоря о том, изменит ли этот чемпионат мнение о России, глава FIFA ответил, что перед спортивным праздником о стране многое говорили, однако болельщики и организаторы приехали сюда и увидели все сами, увидели открытую и гостеприимную страну.