Мы в соц.сетях:
Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

 Почему крымчане не любят туристов

Почему крымчане не любят туристов
Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

 Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета
Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

 Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей
Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

Путин: ПО связи должно основываться на отечественных технологиях

 Почему крымчане не любят туристов

Почему крымчане не любят туристов
Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

Российское гражданство поможет девочке-инвалиду из Казахстана вылечиться

 Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета
Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

Лавров обсудил с Могерини Сирию, Украину и СВПД

 Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей

Илон Маск направил своих инженеров спасать застрявших в тайской пещере детей
12:54   6 Июля 2018
Россия

Инфантино: Россию нельзя назвать нефутбольной страной

Инфантино: Россию нельзя назвать нефутбольной страной

Россия во время мундиаля доказала, что ее нельзя назвать нефутбольной страной.

Такое мнение выразил глава FIFA Джанни Инфантино, пишет ТАСС.

Ранее «нефутбольной страной» Россию назвал бывший тренер сборной Леонид Слуцкий. Нынешний наставник голландского клуба «Витесс» имел в виду практически никакую заинтересованность россиян в футболе, а также плохую заполняемость трибун во время матчей чемпионата России.

Инфантино не согласился с этими словами, сказав, что, судя по тому, как идет чемпионат мира, Россия стала одной из крупнейших футбольных стран в мире. 

Говоря о том, изменит ли этот чемпионат мнение о России, глава FIFA ответил, что перед спортивным праздником о стране многое говорили, однако болельщики и организаторы приехали сюда и увидели все сами, увидели открытую и гостеприимную страну.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #футбол #спорт #чм-2018 #общество #чм #инфантино #чм2018
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

 Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко

Захарченко заявил, что никогда не вступал в переговоры с Порошенко