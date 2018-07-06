Путин: Иностранные болельщики развеяли мифы о России в ходе ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин встретился с легендами мирового футбола и главой ФИФА Джанни Инфантино.

На встрече российский лидер отметил, что иностранные фанаты смогли развеять стереотипы о России через социальные сети.

Глава государства указал на доброе отношение россиян к иностранцам. Все фанаты ведут себя по-разному, но жители РФ воспринимают их как друзей из общей футбольной семьи. Граждане стараются сделать все для того, чтобы приезжие чувствовали себя комфортно, отметил Путин.

Во время чемпионата мира по футболу иностранные болельщики могут познакомиться с культурой России, ее традициями. Путин уверен, что многие гости уедут с хорошими чувствами и воспоминаниями.

ЧМ-2018 начался 14 июня. В субботу начнется четверть финал соревнований. Сборная РФ встретится с командой из Хорватии. Игра пройдет в Сочи. Начало в 20.40.