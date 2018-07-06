Продуктовый набор планируют изменить в пользу здоровых продктов

Продуктовый набор может измениться в пользу овощей, фруктов и мяса, чтобы соответствовать нормам здорового питания.

Министерство труда Российской Федерации планирует пересмотреть продуктовый набор в потребительской корзине уже к 2021 году. Об этом в четверг сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

В документе также отмечается, что, по новым рациональным нормам здорового питания, взрослому человеку необходимо съесть за один год 96 килограммов круп и мучного (по действующим нормам — 126 килограммов), 73 килограмма мяса, 325 килограмм молочных продуктов, 140 килограмм овощей и 100 килограмм фруктов. Нормы для детей и людей пожилого возраста высчитываются отдельно. Они на 20–30% ниже, чем для взрослых.