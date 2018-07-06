Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии

Российские компании начали проводить в Сирии геологоразведочные работы.

Также специалисты занялись тепловыми электростанциям (ТЭС).

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, в проведении работ на сирийском направлении заинтересованы "СТГ-инжиниринг", "Зарубежнефть", "Зарубежгеология", "Технопромэкспорт" и прочие российские компании.

Ведомство отметило, что Россия вместе с сирийскими партнерами изучает в нефтегазовой отрасли возможности восстановления нефтегазовых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и прочей инфраструктуры. Компании проводят геологоразведку на суше и на шельфе.

Министерство энергетики Российской Федерации в январе сообщило, что РФ и САР подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период. В план действий входит восстановление, модернизация и строительство новых энергообъектов в Сирии.