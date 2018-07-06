Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Национальный проект рассчитан на шесть лет. Он включает в себя создание новых мест в школах, а также закупку необходимого для учебного процесса оборудования. Кроме того, деньги направят на совершенствование системы обучения в школах, колледжах и вузах.

Также Голикова сообщила, что правительство собирается выделить около 3,8 триллиона рублей на другой нацпроект — по демографии. По ее словам, он будет состоять из пяти частей. По этой причине сюда входит довольно большой блок соцвыплат. Проект будет длиться до 2024 года. В него войдет ряд мер, направленных на улучшение демографической ситуации в России.