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12:32   6 Июля 2018
Россия

Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Об этом рассказала  вице-премьер Татьяна Голикова. 

Национальный проект рассчитан на шесть лет. Он включает в себя создание новых мест в школах, а также закупку необходимого для учебного процесса оборудования. Кроме того, деньги направят на совершенствование системы обучения в школах, колледжах и вузах.

Также Голикова сообщила, что правительство собирается выделить около 3,8 триллиона рублей на другой нацпроект — по демографии. По ее словам, он будет состоять из пяти частей. По этой причине сюда входит довольно большой блок соцвыплат. Проект будет длиться до 2024 года. В него войдет ряд мер, направленных на улучшение демографической ситуации в России.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #образование #голикова #бщество
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