ПИР Банк атаковала хакерская группа Carbanak — Греф

Хакеры вывели с корреспондентского счета ПИР Банка в ЦБ миллионы рублей на счета в 22 крупнейших банках и обналичили в разных регионах страны.

Глава Сбербанка Герман Греф на Международном конгрессе по информационной безопасности сообщил, что ПИР Банк атаковала хакерская группа Carbanak. Хакеры использовали для проникновения в защищенный периметр компаний одноименный вирус, уточнил Греф.

«Нападение провела преступная группа Carbanak», — сказал глава Сбербанка.

По информации газеты «Коммерсантъ», хакеры вывели более 58 миллионов рублей. Руководство ПИР Банка подтвердило факт кибератаки. Председатель правления банка Ольга Колосова не оценила масштабы похищенных денег, но уточнила, что большую часть обналичили в ночь хищения.

По ее словам, вирус нельзя идентифицировать, что подтвердили сотрудники Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ФинЦЕРТ. Вероятно, вирус проник в ПИР Банк через фишинговое письмо.