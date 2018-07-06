Около двух миллионов человек проехали по Крымскому мосту

С момента ввода в эксплуатацию моста через Керченский пролив по нему проехали уже около двух миллионов человек, сообщил глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Мост был введен в эксплуатацию 15 мая. Тогда первым по нему проехал президент России Владимир Путин. С того времени здесь проехали более 625 тысяч транспортных средств. Около 6,5 тысячи из них — автобусы.

Крымский мост растянулся от полуострова до Краснодарского края. Его протяженность составляет 19 километров.

10 июня был установлен рекорд трафика. По нему за сутки проехало примерно 25 тысяч машин. До этого рекорд фиксировали 20 мая — 23 тысячи транспортных средств.