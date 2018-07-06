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 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

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Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

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12:24   6 Июля 2018
Весь мир

Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

Надеяться на благоприятную ситуацию больше нельзя, нужно действовать незамедлительно, заявил капитан ВМС Таиланда Апхакон Юнгкхонгкео.

Он объяснил, что жизням детей и спасателей, находящихся в пещере Тхам Луанг, угрожает не столько нехватка кислорода, сколько скопление углекислого газа. В пещере находится много людей. До сих пор благодаря закачке кислорода углекислый газ выдавливался, но сейчас состав воздуха начал меняться. Из-за этого вариант дождаться ноября, когда сезон дождей в стране закончится и пещера осушится естественный образом, становится невозможным.

Ждать, когда спасатели пробьют потолок, также нельзя. На это уйдет несколько недель. Углекислый газ наполнит пещеру быстрее. Но и вывести оттуда спасателей невозможно. Они занимаются откачкой воды и если прекратят работу, пространство моментально наполнится водой. Тогда вариант вывести детей в дайверском снаряжении станет неактуальным: затопленные до потолка коридоры и залы пещеры с усиливающимся течением непросто пройти даже опытному дайверу.

Двенадцать подростков и их футбольный тренер застряли в дальнем зале пещеры Тхам Луанг 23 июня, когда ту затопило из-за внезапного наводнения.

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Автор: Юлия Халус
#происшествия #чп #весь мир #таиланд #пещера
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