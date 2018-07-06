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Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

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 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

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 Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Китай ввел ответные пошлины на американские товары
12:07   6 Июля 2018
Весь мир

Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Власти Китайской Народной Республики ввели 6 июля ввозную пошлину в 25% на импорт товаров из Америки объемом в 34 миллиарда долларов в качестве контрмеры.

Как сообщается в заявлении главного таможенного управления Китая, Вашингтон в пятницу ввел ввозную пошлину на импорт 818 китайских  товаров объемом в 34 миллиарда долларов. Пекин в качестве контрмеры в этот же день ввел ответную пошлину в 25%.

Заявление распространили китайские масс-медиа.

Отмечается, что китайские пошлины начали действовать в пятницу в 12.01 (07.01 мск).

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #экономика #китай #весь мир #пошлины
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