Мы в соц.сетях:
Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии
Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

 Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Китай ввел ответные пошлины на американские товары
Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии
Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

 Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Китай ввел ответные пошлины на американские товары
12:05   6 Июля 2018
Весь мир

США не должны загонять Иран в угол — Чавушоглу

США не должны загонять Иран в угол — Чавушоглу

Это непродуктивно и опасно, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

По его словам, Анкара против давления Вашингтона на другие страны в связи с выходом США из иранской ядерной сделки. Если у Вашингтона есть проблемы с Тегераном, тогда США и Ирану нужно «сесть вместе и все обговорить». Однако Вашингтон накладывает санкции и требует, чтобы другие страны поддержали решение США.

«Мы против такого подхода, так нельзя», — подчеркнул глава МИД Турции.

Дипломат добавил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган говорил позицию Анкары американскому коллеге Дональду Трампу. Турция не хочет портить отношения с США, но считает неправильным желание Вашингтона загнать Иран в угол.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #турция #иран #чавушоглу
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского