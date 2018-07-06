США не должны загонять Иран в угол — Чавушоглу

Это непродуктивно и опасно, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

По его словам, Анкара против давления Вашингтона на другие страны в связи с выходом США из иранской ядерной сделки. Если у Вашингтона есть проблемы с Тегераном, тогда США и Ирану нужно «сесть вместе и все обговорить». Однако Вашингтон накладывает санкции и требует, чтобы другие страны поддержали решение США.

«Мы против такого подхода, так нельзя», — подчеркнул глава МИД Турции.

Дипломат добавил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган говорил позицию Анкары американскому коллеге Дональду Трампу. Турция не хочет портить отношения с США, но считает неправильным желание Вашингтона загнать Иран в угол.