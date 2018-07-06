Скончался поэт и писатель Олег Юрьев

Олег Юрьев умер на 59-м году жизни, сообщил его коллега поэт Игорь Булатовский на странице в Facebook.

Юрьев являлся одним из основателей литературного проекта «Камера хранения». Стихи поэт стал писать с 70-х годов прошлого века. Прозу — спустя приблизительно десять лет. С начала 80-х его произведения публиковались на страницах журналов «Сумерки», «Вестник новой литературы», «Волга».

Произведения Юрьева переведены на другие языки. Также ставились пьесы по его прозе и стихам, в том числе и за границей. С 1991 года писатель вместе с семьей жил в Германии.