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Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

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Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии
Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

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11:46   6 Июля 2018
Россия

Скончался поэт и писатель Олег Юрьев

Скончался поэт и писатель Олег Юрьев

Олег Юрьев умер на 59-м году жизни, сообщил его коллега поэт Игорь Булатовский на странице в Facebook.

Юрьев являлся одним из основателей литературного проекта «Камера хранения». Стихи поэт стал писать с 70-х годов прошлого века. Прозу — спустя приблизительно десять лет. С начала 80-х его произведения публиковались на страницах журналов «Сумерки», «Вестник новой литературы», «Волга».

Произведения Юрьева переведены на другие языки. Также ставились пьесы по его прозе и стихам, в том числе и за границей. С 1991 года писатель вместе с семьей жил в Германии.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #олег юрьев
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