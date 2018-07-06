Лавров: Москва и Пекин заинтересованы в сохранении иранской сделки

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай заинтересованы в сохранении и реализации сделки с Ираном по атому.

Он подчеркнул, что сейчас вокруг всего этого сложилась непростая ситуация, однако Россия, Китай и другие участники сделки привержены международному праву. Лавров поднял эту тему на переговорах с коллегой из Китая Ваном И.

Соглашение по урегулированию проблемы иранского атома было достигнуто в 2015 году. Его подписал Иран и еще шесть международных посредников. Благодаря заключению сделки Совбез ООН, США и Евросоюз сняли с Тегерана экономические санкции.

Однако в начал мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки. Вследствие этого США восстановили все санкции против Ирана, а также против тех стран, которые ведут дела с этой страной. Остальные посредники СВПД осудили действия США и заявили, что будут продолжать соблюдать условия сделки, несмотря на эту ситуацию.