Трамп передал Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона «Rocket Man»

Лидеры говорили об этой композиции на встрече в Сингапуре. Председатель КНДР признался, что никогда не слышал ее, объяснил госсекретарь США Майк Помпео, который передал подарок.

На саммите 12 июня Ким Чен Ын вспомнил, что американский лидер Дональд Трамп называл его «человеком-ракетой». Президент США указал, что использовал название песни британского музыканта Элтона Джона. Но председатель Северной Кореи заявил, что никогда не слышал этой композиции.

Трамп не забыл об этом и послал Киму диск, рассказал Помпео. Президент США также написал северокорейскому лидеру письмо. Однако о его содержании не сообщается.

Саммит США и КНДР прошел в Сингапуре 12 июня. Лидеры двух стран обсудили пути нормализации отношений, а также условия денуклеаризации Корейского полуострова. По итогам встречи Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с Ким Чен Ыном.