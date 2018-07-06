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11:44   6 Июля 2018
Россия

Минсельхоз планирует поднять НДС на продукты с заменителями молочного жира

Минсельхоз планирует поднять НДС на продукты с заменителями молочного жира

Министерство сельского хозяйства РФ выдвинуло предложение отменить льготную ставку НДС для продуктов с заменителями молочного жира.

Ее предлагается повысить с 10 до 18 процентов, а впоследствии и до 20 процентов, если такой проект закона будет принят. Являющийся автором инициативы департамент пищевой и перерабатывающей промышленности считает, что такое повышение налоговой ставки приведет к сокращению на рынке доли продуктов с заменителями молочного жира.

Производители, в свою очередь, отметили, что в таком случае потребители лишатся недорогой продукции, сообщает РБК. Представитель Национального союза производителей молока Андрей Даниленко предупредил, что нововведение снизит спрос на сырое молоко, так как увеличение НДС приведет к общему сокращению продаж.

Сейчас льготной ставкой НДС облагаются овощи, крупы, молоко, хлеб, мясо, рыба, детские товары, книги, учебники и лекарства.

14 июня глава Кабмина России Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #продукты #минсельхоз #ндс #молоко
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