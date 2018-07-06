Глава МИД Франции похвалил РФ за организацию ЧМ-2018

Проведение хорошего чемпионата мира по футболу в РФ идет на пользу спорту и россиянам, отметил министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.

По его словам, РФ безупречно организовала ЧМ-2018, поэтому соревнования — прекрасные. Глава МИД Франции согласился с оценкой ведущей программы, что хороший чемпионат мира по футболу, проходящий в России, идет на пользу спорту и стране.

Французский лидер Эмманюэль Макрон обещал приехать в РФ, если национальная сборная выйдет в полуфинал, чтобы лично поддержать футболистов. Ведущая спросила Ле Дриана, может ли в связи с этим состояться новая встреча президентов Франции и России.