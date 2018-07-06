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Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

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 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

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11:42   6 Июля 2018
Весь мир

Глава МИД Франции похвалил РФ за организацию ЧМ-2018

Глава МИД Франции похвалил РФ за организацию ЧМ-2018

Проведение хорошего чемпионата мира по футболу в РФ идет на пользу спорту и россиянам, отметил министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.

По его словам, РФ безупречно организовала ЧМ-2018, поэтому соревнования — прекрасные. Глава МИД Франции согласился с оценкой ведущей программы, что хороший чемпионат мира по футболу, проходящий в России, идет на пользу спорту и стране.

Французский лидер Эмманюэль Макрон обещал приехать в РФ, если национальная сборная выйдет в полуфинал, чтобы лично поддержать футболистов. Ведущая спросила Ле Дриана, может ли в связи с этим состояться новая встреча президентов Франции и России.

«Полагаю, если Макрон поедет в Россию, то он встретится с Путиным», — ответил глава МИД Франции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #франция #чм-2018 #чм #ле дриан #чм2018
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