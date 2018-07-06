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Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

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 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

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 Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Китай ввел ответные пошлины на американские товары
11:30   6 Июля 2018
Весь мир

Вступили в силу ответные меры Китая на ввод пошлин США

Вступили в силу ответные меры Китая на ввод пошлин США

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан объявил, что ответные меры Пекина на ввод новых американских пошлин на ряд товаров из Китая вступили в силу. Это произошло немедленно после заявления американской стороны.

Дипломат не уточнил, на какую продукцию США распространяются новые китайские пошлины. Также неизвестно количество этих товаров.

Очередные взаимные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. Ранее, 15 июня, Вашингтон заявил, что собирается ввести пошлину в 25 процентов на импорт китайской продукции объемом в 50 миллиардов долларов в год.  

Китай сразу же ответил, что будет действовать зеркально и введет 25-процентную пошлину практически на 660 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Частично меры Пекина уже начали действовать. О введении пошлины на оставшуюся часть товаров объявят позже.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #китай #импорт #торговля #пошлины
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