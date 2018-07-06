Facebook заблокировал цитату из Декларации независимости США за ксенофобию

Как сообщает телеканал CNN, блокировка оказалась ошибочной. Автоматизированные системы Facebook сочли выдержку из Декларации независимости США разжигающей ненависть и удалили цитату.

Цитаты из Декларации публиковала газета Liberty County Vindicator, приурочив их ко Дню независимости в Штатах. Всего издание опубликовало 10 сообщений, одну из которых Facebook заблокировал.

Позже администрация соцсети извинилась за инцидент. Редактор газеты Кейси Стиннет считает, что нетерпимость Facebook увидел во фразе о «безжалостных дикарях-индейцах», которую содержит заблокированная цитата. Журналист отметил, что удаление произошло автоматически. Если бы премодерацией занимался живой человек, то выдержка прошла бы без проблем.

Декларацию о независимости США утвердили 4 июля 1776 года. Ее автором выступил Томас Джефферсон, позднее ставший третьим президентом страны. Публичное чтение документа состоялось 8 июля. Декларация провозглашает равенство граждан страны, их права на свободу, жизнь и «стремление к счастью».