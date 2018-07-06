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11:17   6 Июля 2018
Весь мир

Facebook заблокировал цитату из Декларации независимости США за ксенофобию

Facebook заблокировал цитату из Декларации независимости США за ксенофобию

Как сообщает телеканал CNN, блокировка оказалась ошибочной. Автоматизированные системы Facebook сочли выдержку из Декларации независимости США разжигающей ненависть и удалили цитату.

Цитаты из Декларации публиковала газета Liberty County Vindicator, приурочив их ко Дню независимости в Штатах. Всего издание опубликовало 10 сообщений, одну из которых Facebook заблокировал.

Позже администрация соцсети извинилась за инцидент. Редактор газеты Кейси Стиннет считает, что нетерпимость Facebook увидел во фразе о «безжалостных дикарях-индейцах», которую содержит заблокированная цитата. Журналист отметил, что удаление произошло автоматически. Если бы премодерацией занимался живой человек, то выдержка прошла бы без проблем.

Facebook заблокировал цитату из Декларации независимости США за ксенофобию

Декларацию о независимости США утвердили 4 июля 1776 года. Ее автором выступил Томас Джефферсон, позднее ставший третьим президентом страны. Публичное чтение документа состоялось 8 июля. Декларация провозглашает равенство граждан страны, их права на свободу, жизнь и «стремление к счастью».

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Автор: Павел Никифоров
#политика #весь мир #facebook #декларация независимости сша
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