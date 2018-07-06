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11:25   6 Июля 2018
Россия

Авиаперевозчиков обяжут хранить данные пассажиров в России

Авиаперевозчиков обяжут хранить данные пассажиров в России

Кабмин постановил до 1 января 2020 года перевезти на территорию РФ все сервера и базы данных систем, которые обеспечивают бронирование и продажу авиабилетов на внутренние рейсы.

Министерство транспорта РФ в пятницу опубликовало соответствующий правительственный проект на портале проектов нормативных правовых актов.

Указывается, что в Россию перевозчик должен перевезти вычислительные комплексы и базы данных систем, обеспечивающие бронирование и продажу билетов на внутренние перелеты, а также внешнюю сеть передачи данных. В то же время на Глобальные распределительные системы это требование не распространяется.

Кроме того, операторы системы бронирования также должны являться юридическими лицами, зарегистрированными в России.

В Минтрансе объяснили, что целью проекта является защита персональных данных клиентов российских авиакомпаний, а также противодействие терроризму и формирование единой базы данных для защиты населения РФ.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #минтранс #транспорт #кабмин
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