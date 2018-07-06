Мы в соц.сетях:
Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии
Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

 Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Китай ввел ответные пошлины на американские товары
Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии
Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

 Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Китай ввел ответные пошлины на американские товары
11:14   6 Июля 2018
Россия

Танк «Армата» оснастят оптико-электронной системой

Танк «Армата» оснастят оптико-электронной системой

Приборы помогут командиру и наводчику не только наблюдать за целью, но и обнаруживать ее, идентифицировать и сопровождать, отметил первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данных комплексов — холдинга «Швабе» Сергей Попов.

По его словам, разработчики подготавливают новейшую оптико-электронную систему для российского танка Т-14 «Армата». Разработки и исследования практически завершили и в 2018 году холдинг преступит к серийному производству ОЭС, передает РИА Новости.

«Они работают по несколько иному принципу, чем их предшественники», — сказал представитель «Швабе».

Попов подчеркнул, что оптико-электронная система работает на элементной базе исключительно российского производства. Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#армата #танк #т-14 #оэс
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского