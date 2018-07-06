Танк «Армата» оснастят оптико-электронной системой

Приборы помогут командиру и наводчику не только наблюдать за целью, но и обнаруживать ее, идентифицировать и сопровождать, отметил первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данных комплексов — холдинга «Швабе» Сергей Попов.

По его словам, разработчики подготавливают новейшую оптико-электронную систему для российского танка Т-14 «Армата». Разработки и исследования практически завершили и в 2018 году холдинг преступит к серийному производству ОЭС, передает РИА Новости.

«Они работают по несколько иному принципу, чем их предшественники», — сказал представитель «Швабе».

Попов подчеркнул, что оптико-электронная система работает на элементной базе исключительно российского производства. Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.