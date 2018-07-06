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11:22   6 Июля 2018
Весь мир

Турция пообещала ответить США на санкции из-за покупки С-400

Турция пообещала ответить США на санкции из-за покупки С-400

Турция планирует ответить Америке в случае, если Вашингтон введет санкции Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

Такое заявление сделал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu. Он выразил мнение, что американское руководство не заинтересовано в том, чтобы испортить отношения с Турцией из-за приобретения С-400.

Осенью 2016 года стало известно, что Турция и Россия ведут переговоры по С-400. Москва подтвердила факт заключения контракта на поставку систем в сентябре прошлого года. Глава Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, сообщил о внесении аванса.

Турция станет первой страной - членом НАТО, которая получит российские С-400. Число поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня заявил, что покупка Анкарой С-400 повлечет за собой ввод американских санкций против Турции и ухудшение двусторонних отношений.

Зенитная ракетная система большой дальности С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Также она может использоваться против наземных объектов.

Турция пообещала ответить США на санкции из-за покупки С-400

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #санкции #турция #политика #чавушоглу #с-400 триумф
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