Четыре лапы и хвост. Кому котенка?

Веселые, активные, жизнерадостные малыши очень хотят стать послушными домашними детками.

Этим очаровательным животным очень нужен хозяин.

Понравился кто-то из малышей? Пишите в группу приюта для животных «Брошенный ангел» или звоните (Екатерина 89531578026 или 925-75-10) и приезжайте знакомиться с ней на передержку.

Приют для животных «Брошенный ангел» расположен в Санкт-Петербурге. Сейчас там живут 400 кошек и 9 собак.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

БФ "БРОШЕННЫЙ АНГЕЛ" ИНН: 7816279864 КПП: 781601001

Расчетный счет: 40703810555080000916

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО СБЕРБАНК РОССИИ БИК 044030653

Корсчет: 30101810500000000653

Назначение платежа : «Благотворительная помощь на содержание животных в приюте «Брошенный ангел»

Также помощь можно оказать через сайт - http://bfba.ru/pomoshh-priyutu.html

Мы уже пять лет рассказываем вам о проблемах общества, экономике, политике и войнах. И теперь хотим напомнить еще об одной войне. Ее ведут бездомные животные, они сражаются не за деньги и власть — за еду, дом и вашу любовь. Они ни в чем не виноваты и хотят дружить.

Каждую пятницу редакция ИА «Политика сегодня» публикует фото бездомного четвероногого. Может быть, это тот, кого вы ждете.