Facebook планирует запустить реалити-шоу с Роналду

Соцсеть Facebook решила запустить реалити-шоу с участием футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду, пишет Variety.

Сейчас уже идут переговоры об условиях сделки между администрацией социальной сети, а также представителями спортсмена. Проект будет носить документальный характер. Его собираются запустить на стриминговой платформе Facebook Watch. Авторы предполагают, что он будет состоять из 13 серий.

За участие в проекте португальская звезда футбола может получить порядка десяти миллионов долларов.

Страничка Роналду в Facebook является одной из самых популярных в соцсети среди футболистов. На аккаунт подписаны более 120 миллионов человек.

Ранее нападающий португальской сборной рассказал, что его приятно удивила организация ЧМ в России. Он подчеркнул, что турнир очень хорошо структурирован, особое внимание организаторы уделили безопасности игроков и болельщиков.