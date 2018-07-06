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Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии
Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
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10:58   6 Июля 2018
Весь мир

Facebook планирует запустить реалити-шоу с Роналду

Facebook планирует запустить реалити-шоу с Роналду

Соцсеть Facebook решила запустить реалити-шоу с участием футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду, пишет Variety.

Сейчас уже идут переговоры об условиях сделки между администрацией социальной сети, а также представителями спортсмена. Проект будет носить документальный характер. Его собираются запустить на стриминговой платформе Facebook Watch. Авторы предполагают, что он будет состоять из 13 серий.

За участие в проекте португальская звезда футбола может получить порядка десяти миллионов долларов.

Facebook планирует запустить реалити-шоу с Роналду

Страничка Роналду в Facebook является одной из самых популярных в соцсети среди футболистов. На аккаунт подписаны более 120 миллионов человек.

Ранее нападающий португальской сборной рассказал, что его приятно удивила организация ЧМ в России. Он подчеркнул, что турнир очень хорошо структурирован, особое внимание организаторы уделили безопасности игроков и болельщиков.

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Автор: Виктория Разумовская
#роналду #соцсети #общество #весь мир #facebook #реалити-шоу
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