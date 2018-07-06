Мы в соц.сетях:
Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии
Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

 Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Китай ввел ответные пошлины на американские товары
Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Кабмин выделит около 800 миллиардов рублей на нацпроект по образованию

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии
Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

Нет времени ждать: в тайской пещере, где застряли дети, кончается кислород

 Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Китай ввел ответные пошлины на американские товары
11:00   6 Июля 2018
Россия

Путин поздравил с юбилеем оперную певицу Тамару Синявскую

Путин поздравил с юбилеем оперную певицу Тамару Синявскую

Синявскую по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены, написал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Народная артистка СССР Тамара Синявская 6 июля празднует свой 75 день рождения. Оперная певица родилась в Москве. С 1965 по 2002 год выступала в Большом театре. А в 1982 году получила звание Народной артистки СССР.

Российский лидер поздравил артистку с праздникмв, подчеркнув, что ее жизнь, насыщенная яркими и блистательными триумфами, вызывает восхищение. Она действительно заслужила называться подлинной звездой отечественной и мировой сцены.

Отдельной благодарности заслуживает ее вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия замечательного певца и композитора – легендарного Муслима Магомаева (супруга Синявской).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #культура #общество #тамара синявская
Самое читаемое
МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

МВД Украины презентует стратегию по деоккупации Донбасса

 Почему Крым сегодня наполовину пуст

Почему Крым сегодня наполовину пуст

 МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

МИД РФ назвал неприемлемым возможное вторжение США в Венесуэлу

 МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения Вышинского