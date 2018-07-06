Путин поздравил с юбилеем оперную певицу Тамару Синявскую

Синявскую по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены, написал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Народная артистка СССР Тамара Синявская 6 июля празднует свой 75 день рождения. Оперная певица родилась в Москве. С 1965 по 2002 год выступала в Большом театре. А в 1982 году получила звание Народной артистки СССР.

Российский лидер поздравил артистку с праздникмв, подчеркнув, что ее жизнь, насыщенная яркими и блистательными триумфами, вызывает восхищение. Она действительно заслужила называться подлинной звездой отечественной и мировой сцены.

Отдельной благодарности заслуживает ее вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия замечательного певца и композитора – легендарного Муслима Магомаева (супруга Синявской).