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10:56   6 Июля 2018
Россия

Рязанский покинет отряд космонавтов 16 июля

Рязанский покинет отряд космонавтов 16 июля

Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

В понедельник, 16 июля, прекращается трудовой договор ведомства с космонавтом Сергеем Рязанским. Продлевать его не будут, так как Рязанский переходит на другую работу. По информации РИА Новости, космонавт сосредоточится на организации «Российское движение школьников», где является директором.

Космонавт дважды побывал на борту Международной космической станции (МКС). Первый раз — в должности бортинженера корабля «Союз ТМА-10М» в 2013 году. Во время той экспедиции Рязанский три раза вышел в космос в паре с Олегом Котовым. Тогда же они вынесли факел зимней Олимпиады в Сочи.

Рязанский покинет отряд космонавтов 16 июля

В 2017 году Рязанский снова отправился на МКС, теперь уже вместе с астронавтами НАСА Рэндольфом Брезником и итальянцем Паоло Несполи, сотрудником Европейского космического агентства. Российский специалист снова вышел в космос, теперь уже в паре с Федором Юрчихиным. Космонавты тогда сняли панорамное видео в формате 360 градусов за бортом станции.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #космос #наса #мкс #сергей рязанский
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