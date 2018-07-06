Северная Корея ждет приезда лидера КНР на годовщину основания страны

Ожидается, что китайский лидер Си Цзиньпин приедет в Пхеньян 9 сентября текущего года, пишет агенство Yonhap. 70 лет назад в этот день появилась Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).

Си Цзиньпин сообщил, что уже получил приглашение. Помимо главы государства, ожидается большая делегация из Китая.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время первой поездки в Китай пригласил китайского коллегу в Пхеньян. В последний раз визит председателя КНР в КНДР состоялся в 2005 году. Тогда этот пост занимал Ху Цзиньтао.

Отношение государств к Северной Корее улучшилось после заявления Пхеньяна о прекращении ядерных испытаний. Ким Чен Ын уже трижды побывал в Китае и один раз встретился с президентом США Дональдом Трампом. Также глава КНДР подписал с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином документ об объединении и ядерном разоружении. Позднее Ким Чен Ын провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.