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Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

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 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

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10:32   6 Июля 2018
Весь мир

Северная Корея ждет приезда лидера КНР на годовщину основания страны

Северная Корея ждет приезда лидера КНР на годовщину основания страны

Ожидается, что китайский лидер Си Цзиньпин приедет в Пхеньян 9 сентября текущего года, пишет агенство Yonhap. 70 лет назад в этот день появилась Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).

Си Цзиньпин сообщил, что уже получил приглашение. Помимо главы государства, ожидается большая делегация из Китая.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время первой поездки в Китай пригласил китайского коллегу в Пхеньян. В последний раз визит председателя КНР в КНДР состоялся в 2005 году. Тогда этот пост занимал Ху Цзиньтао.

Отношение государств к Северной Корее улучшилось после заявления Пхеньяна о прекращении ядерных испытаний. Ким Чен Ын уже трижды побывал в Китае и один раз встретился с президентом США Дональдом Трампом. Также глава КНДР подписал с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином документ об объединении и ядерном разоружении. Позднее Ким Чен Ын провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Автор: Павел Никифоров
#си цзиньпин #кндр #политика #китай #ким чен ын #весь мир
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