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Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

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10:41   6 Июля 2018
Весь мир

МиГ-29 разбился в Польше

МиГ-29 разбился в Польше

МиГ-29, принадлежащий ВВС Польши потерпел крушение в Варминско-Мазурском воеводстве. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны.

Самолет разбился в ходе ночных полетов. Он входил в состав 22-й базы тактической авиации. Пилоту удалось катапультироваться, однако медики все равно не смогли спасти его, установив факт смерти летчика. Обломки истребителя обнаружили в 1,5 километрах от города Сакувко.

Обстоятельства происшествия не уточняются. За дело взялась комиссия по расследованию авиационных происшествий.

У погибшего летчика был большой опыт. За его спиной было около 850 часов налета, включая 600 часов на МиГ-29. На истребители он выполнял боевые дежурства, а также не раз участвовал в национальных и международных учениях.

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Автор: Виктория Разумовская
#польша #крушение #чп #истребитель #миг-29
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