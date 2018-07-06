Польша намерена снести 75 советских памятников

Польский институт национальной памяти составил список из 75 советских памятников под снос.

Большая их часть посвящена погибшим в Великой Отечественной войне советским солдатам, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что польское межправительственное соглашение «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» подразумевает охрану воинских захоронений и памятников на них, а под снос попали памятники, находящиеся вне этих площадок.

Официальный представитель Минкультуры и национального наследия Польши Анна Бочан сообщила СМИ, что договор касается только двусторонней защиты кладбищ и мест захоронения, он не распространяется на символические памятники, то есть монументы братства по оружию или благодарности Красной армии, не являющиеся частью военных кладбищ и мемориальных комплексов.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство призвало польскую сторону прекратить уничтожать советские памятники.