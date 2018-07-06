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Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

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10:40   6 Июля 2018
Весь мир

Польша намерена снести 75 советских памятников

Польша намерена снести 75 советских памятников

Польский институт национальной памяти составил список из 75 советских памятников под снос.

Большая их часть посвящена погибшим в Великой Отечественной войне советским солдатам, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что польское межправительственное соглашение «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» подразумевает охрану воинских захоронений и памятников на них, а под снос попали памятники, находящиеся вне этих площадок.

Официальный представитель Минкультуры и национального наследия Польши Анна Бочан сообщила СМИ, что договор касается только двусторонней защиты кладбищ и мест захоронения, он не распространяется на символические памятники, то есть монументы братства по оружию или благодарности Красной армии, не являющиеся частью военных кладбищ и мемориальных комплексов.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство призвало польскую сторону прекратить уничтожать советские памятники.

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Автор: Ольга Шпакова
#польша #памятник #политика #мид рф
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