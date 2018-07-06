Минобороны: На вооружении ВС РФ находятся почти две тысячи БПЛА

Об этом сообщил глава Управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков. Его слова привела газета «Красная звезда».

В армии РФ созданы отдельные воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые входят в состав спецвойск. В их пользовании находятся более 1900 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Данный вид техники в российской армии появился в 2013 году. Сейчас беспилотники используют почти во всех операциях войск РФ, подчеркнул Новиков.