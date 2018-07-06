Хакеры украли у ПИР-банка более 58 миллионов рублей — СМИ

Хакеры впервые в 2018 году атаковали банк и сразу успешно, пишет в пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Интернет-преступники после продолжительного затишья вновь взялись за дело. Жертвой кибератаки стал занимающий 329 место по активам ПИР-банк. Кредитная организация в ночь на 4 июля лишилась более 58 миллионов рублей, которые хакерам удалось вывести на счета в 22 крупнейших банках и обналичить в разных регионах страны.

ПИР-банк уже подтвердил факт нападения. Председатель правления Ольга Колосова заявила, что пока невозможно точно оценить масштаб хищения. Организация смогла сохранить часть денег, но все же основную сумму похитителям удалось вывести.

Она подчеркнула, что идентифицировать вирус, который атаковал банк, с помощью имеющихся средств также невозможно. Вероятнее всего, он проник в систему через фишинговое письмо. Из-за нападения ПИР-банку пришлось закрыться 4 и 5 июля, ведь хакеры заполучили ключи, дающие им полный доступ к автоматизированному рабочему месту клиента Банка России. Работа организации возобновиться 6 июля.

Напомним, что в июне 2016 года ПИР-банк заподозрили в финансировании Сайентологической церкви в России. ФСБ в ходе обысков нашла у председателя правления организации Виталия Паскаля благодарственное письмо от сайентологов за вклад в развитие церкви. Оперативники не исключили, что банк организовали под нужды организации.

Колосова в свою очередь стала председателем правления ПИР-банка весной 2017 года.