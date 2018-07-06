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Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии

Российские нефтегазовые компании начали геологоразведку в Сирии
Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

Уголовное дело возбудили на Украине после гибели солдат на полигоне

 Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине

Несколько военных погибли в ходе занятий по боевой подготовке на Украине
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10:04   6 Июля 2018
Россия

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Глава РФ Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Назарбаев в течение многолетней политической деятельности заслужил уважение жителей Казахстана и высокий авторитет на международной арене. Идеи по евразийской интеграции, сформированные главой страны, постепенно претворяются в жизнь, способствуют развитию РФ и Казахстана в социальной и экономической областях.

Российский лидер оценил товарищеские отношения с Назарбаевым. Путин уверен, что Астана и Москва нацелены на укрепление союзничества и партнерства в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ и ЕЭС.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #назарбаев #казахстан #общество
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