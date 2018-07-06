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9:41   6 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Неизвестный напал на зятя президента Грузии — СМИ

Неизвестный напал на зятя президента Грузии — СМИ

Миндия Гогочури с ранениями ног госпитализирован, сообщает в пятницу телеканал Rustavi2.

Инцидент произошел накануне вечером в Тбилиси в районе Сабуртало. Вооруженный, предположительно, холодным оружием мужчина атаковал мужа падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили и ранил того в ноги. После этого преступник скрылся.

Поздно ночью друг Гогочури отвез того в больницу, где пострадавшего в срочном порядке прооперировали.

Злоумышленника пока задержать не удалось. Полиция Грузии возбудила уголовное дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

К слову, зять грузинского лидера не впервые стал жертвой нападения. В январе прошлого года он и его друг получили ранения в ходе перестрелки в центре Тбилиси.

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Автор: Юлия Халус
#происшествия #чп #грузия #тбилиси #весь мир #гогочури
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