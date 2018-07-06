СМИ: Скрипали выжили благодаря сильному дождю

В этом уверены британские власти, пишет газета The Sun.

Дождь прошел в Солсбери незадолго до того, как экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пришли домой. Ливень уменьшил концентрацию химического вещества, нанесенного на ручку входной двери. Специалисты уверены, что яд уязвим к влаге.

Отравлению Скрипали подверглись 4 марта этого года. В начале расследования Лондон считал, что Скрипали попали под воздействие нервно-паралитического газа. Далее власти страны заявили, что вещество якобы создано в России, обвинив Москву в причастности к произошедшему. Кремль не раз отвергал бездоказательные обвинения Великобритании.

До сегодняшнего дня в ходе расследования «дела Скрипалей» собрано более 2,5 тысяч предметов, которые считают вещественными доказательствами. Задействованы представители нескольких десятков разных структур Великобритании.