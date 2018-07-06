Минздрав: Продолжительность жизни россиян увеличится к 2030 году

В российском Минздраве специалисты считают, что средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году увеличится до 80,1 года. В настоящий момент эта цифра составляет 73,5 года.

Главный гериатр министерства Ольга Ткачева уточнила, что средняя продолжительность жизни мужчин составит около 75,8 года, женщин — 83,7.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, чтобы увеличить продолжительность жизни россиян, необходимо выполнить ряд мер. По ее словам, в первую очередь культура здоровья должна прививаться с малого возраста, еще в детском саду и школе. Также россияне не должны пренебрегать диспансеризацией и профилактическими осмотрами.

Кроме того, в стране необходимо повысить качество медицинской помощи и сделать ее более доступной.