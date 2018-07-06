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 Минкоммерции КНР обвинило США в разжигании торговой войны

Минкоммерции КНР обвинило США в разжигании торговой войны
9:24   6 Июля 2018
Весь мир

Минкоммерции КНР обвинило США в разжигании торговой войны

Минкоммерции КНР обвинило США в разжигании торговой войны

Крупнейшая в истории торговая война началась после ввода Вашингтоном импортных пошлин, объяснили в китайском ведомстве.

Штаты в пятницу, 6 июля, начали взимать налог в размере 25% за ввоз некоторых китайских товаров. В Пекине заявили, что действия американцев нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), и пообещали незамедлительно проинформировать ту о ситуации. Кроме того, Минкоммерции КНР предупредило американское руководство, что продолжит с другими заинтересованными странами бороться за свободную торговлю.

США в мае этого года объявили о введении пошлин на ввоз стали и алюминия. Нововведение коснется всех стран, которые поставляют эту продукцию американцам. Тем не менее некоторым партнерам (страны ЕС, Мексика, Аргентина, Канада и другие) Вашингтон дал отсрочку.

Многие государства заявили, что ответят американцам аналогично. Так, Евросоюз, Мексика и Китай ввели импортные пошлины на некоторые товары из США. КНР, в частности, уточнила, что задействует пошлины против Штатов после вступления в силу американских.

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Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #китай #весь мир #вто #пошлины
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