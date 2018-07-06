Трамп раскритиковал Меркель за покупку газа из РФ

Накануне американский лидер Дональд Трамп выступил на митинге в штате Монтана.

Глава государства заявил, что Германия как самая большая страна, входящая в Евросоюз, тратит недостаточно денег на оборонный сектор. Президент считает, что «основной вес» гарантий безопасности ЕС и ФРГ несут именно Соединенные Штаты.

Также Трамп подверг критике канцлера Германии Ангелу Меркель, которая «платит Москве миллиарды долларов» за нефть и газ. Вашингтон же после платит за все «как полный кретин», отметил президент США. Слова политика привело издание Breitbart.

Перед саммитом НАТО в Брюсселе американский лидер направил письма некоторым лидерам стран, входящим в Евросоюз. Трамп напомнил, что необходимо увеличить расходы на оборону. Граждане США недовольны тем, что некоторые европейские государства не выполняют обязательств в области безопасности.