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9:02   6 Июля 2018
Весь мир

Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь»

Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он «был готов всю жизнь» к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Речь об этом зашла во время выступления в Монтане.

«Знаете что? Насчет Путина все в порядке. Он в порядке, и мы все в порядке... Я был готов к этому всю свою жизнь», — заявил Трамп.

Дело в том, что многие журналисты язвительно отзываются о Трампе, критикуя его за неопытность. Это не обошло стороной и предстоящую встречу, ведь «Путин из КГБ», готов ли глава США к такой встрече?

Также Трамп дал оценку предстоящим переговорам. Президент уверен, что «все будет прекрасно», а также что «хорошие отношения с Россией — это не плохо, а хорошо».

Лидеры США и РФ встретятся 16 июля. Площадкой для двухстороннего саммита выступит финский Хельсинки. Это первая встреча президентов, которая не привязана к международным саммитам.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #трамп #саммит #хельсинки
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