Дайвер погиб в ходе операции по спасению детей в Таиланде

Командир подразделения боевых пловцов, которые участвуют во спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде, сообщил о гибели одного из водолазов.

Погибший дайвер был «морским котиком» в отставке. Он добровольно решил участвовать в операции. Погиб аквалангист от недостатка кислорода в акваланге. Мужчина смог доставить в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом, однако сам погиб на пути обратно.

Спасатели пообещали продолжать операцию, несмотря на гибель товарища.

Опытные пловцы на данном этапе доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом, чтобы в воздухе оставалось его необходимое количество.

Школьники и их тренер находятся в пещере уже больше недели. Ранее специалисты заявили, что на их спасение может уйти около пяти месяцев.