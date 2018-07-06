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8:36   6 Июля 2018
Весь мир

Дайвер погиб в ходе операции по спасению детей в Таиланде

Дайвер погиб в ходе операции по спасению детей в Таиланде

Командир подразделения боевых пловцов, которые участвуют во спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде, сообщил о гибели одного из водолазов.

Погибший дайвер был «морским котиком» в отставке. Он добровольно решил участвовать в операции. Погиб аквалангист от недостатка кислорода в акваланге. Мужчина смог доставить в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом, однако сам погиб на пути обратно.

Спасатели пообещали продолжать операцию, несмотря на гибель товарища. 

Опытные пловцы на данном этапе доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом, чтобы в воздухе оставалось его необходимое количество.  

Школьники и их тренер находятся в пещере уже больше недели. Ранее специалисты заявили, что на их спасение может уйти около пяти месяцев.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #общество #таиланд #пещера #дайвинг
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