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8:19   6 Июля 2018
Весь мир

Лидеров секты «Аум Синрике»* казнили в Японии‍

Лидеров секты «Аум Синрике»* казнили в Японии‍

О казни семи лидеров секты сообщил NHK. В частности, казнили главу организации Секо Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото), «военного министра» Киехидэ Хаякава, а также Томомаса Накагава, разрабатывающего отравляющие вещества и газы. 

Кроме них были казнены Сэйити Эндо, Есихиро Иноуэ, Томомицу Ниими и Масами Цутия.

Секта была основана в 1987 году. Ее последователями были 30-50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — из России.

Лидеров секты «Аум Синрике»* казнили в Японии‍

В 1994 году сектанты воспользовались газом зарин в городе Мацумото. В результате этого погибли семь человек. В 1995 году ситуация повторилась, только газ распылили в метро Токио. Из-за этого погибли 13 человек и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. После всех этих событий полиции удалось арестовать порядка 30 руководителей секты. 13 из них признали виновными, в том числе и Секо Асахара.

Смертный приговор долго не приводили в исполнение, поскольку до 2012 года еще три руководителя секты скрывались. Сохранение жизни Асахара могло сыграть важную роль для следствия. 

После их поимки суд вынес смертельный приговор. Их распределили по разным японским тюрьмам.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #казнь #общество #аум синрике #секты
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