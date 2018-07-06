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2:26   6 Июля 2018
Россия

Спасатели потушили пожар в жилом доме в центре Москвы

Спасатели потушили пожар в жилом доме в центре Москвы

Крупный пожар в четырехэтажном жилом доме по Пятницкой улице в центре столицы ликвидирован. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС России.

О возгорании в жилом доме на Пятницкой улице, дом 43, строение 3 стало известно вскоре после полуночи. Сначала сообщалось, что площадь горения составляет 200 квадратных метров, затем — 400 квадратных метров. Жильцы, по последним данным, самостоятельно вышли из здания. Кроме двух женщин, которых эвакуировали спасатели. Данные о пострадавших не поступали.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #пожар #чп
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